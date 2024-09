Si apre l’Agorà della salute. L’Asl illustra sfide e novità

Riforma della sanità territoriale, un argomento quantomai attuale. Su questo si concentrerà l’Agorà della salute organizzata dalla Zona Piana di Lucca per domani dalle ore 9 alle 13 al Real Collegio. All’iniziativa, che rappresenta la conclusione di un percorso di condivisione e riflessione, è dunque prevista la partecipazione della direzione e dei professionisti dell’Azienda USL Toscana nord ovest, degli amministratori e delle associazioni di volontariato e di tutela.

Dopo i saluti istituzionali, tra i quali quelli del sindaco di Lucca e presidente della Conferenza zonale integrata Mario Pardini e dell’assessora regionale alle Politiche sociali, all’edilizia residenziale pubblica e alla cooperazione internazionale Serena Spinelli, a partire dalle ore 10.30 è programmato un laboratorio di ispirazione e confronto con la partecipazione di amministratori e amministratrici dei Comuni della Piana di Lucca dal titolo “Risorse e opportunità per la Piana di Lucca”. In questo ambito parleranno delle sfide e dei percorsi il direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest Giacomo Corsini, il direttore dell’ospedale “San Luca” Spartaco Mencaroni e il coordinatore dei Medici di medicina generale della Piana di Lucca Francesco Rossi. La direttrice dei servizi sociali Azienda dell’Asl Laura Guerrini affronterà la questione dei nuovi bisogni socio-sanitari, che presentano sfide sempre più complesse, mentre la direttrice della Zona distretto della Piana di Lucca Eluisa Lo Presti approfondirà il tema delle risorse e delle traiettorie per il territorio.

A partire dalle 12.30 è previsto un importante spazio dedicato alla partecipazione dei cittadini alle politiche per la salute con la presenza della coordinatrice del Comitato di partecipazione della zona Piana di Lucca Cecilia Carmassi e la coordinatrice del Comitato di partecipazione dell’Area vasta Toscana nord ovest Maria Lina Cosimi. Alle 13 in programma le conclusioni dell’assessora regionale Serena Spinelli insieme alla sindaca di Altopascio e vicepresidente della Conferenza zonale integrata Sara D’Ambrosio.

Contestualmente all’Agorà si svolgeranno alcune attività pratiche: la cosiddetta “bussola dei servizi”, un gioco di ruolo per orientarsi nel panorama dei servizi territoriali, e la “mappa interattiva” delle organizzazioni territoriali. L’evento è aperto al pubblico.

L.S.