"Sì al dialogo trasversale sul tema acqua"

"Ritengo importante ed un’opportunità da non perdere quella relativa al dialogo che si sta aprendo con modalità trasversali circa il futuro dell’acqua, del sistema idrico in Toscana": il voto del Comune di Capannori, dove il centrosinistra ha trovato una sintesi con Lega e Forza Italia affinché decolli l’ipotesi di un gestore unico pubblico dell’acqua per tutto il territorio, viene giudicata positivamente dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini.

"Come mi pare sia stato suggerito anche da autorevoli rappresentanti del PD - spiega - è fondamentale evitare decisioni repentine e valutare un rinvio delle scadenze delle concessioni che permetta, in tutte le sedi istituzionali appropriate, un confronto ancora più franco, sereno e concreto riguardo la gestione pubblica di questo elemento fondamentale per ogni comunità, allineandole ad una data comune che salvaguardi gli stessi investimenti nell’ottica del PNRR". Per Baldini, che è il primo firmatario di una proposta di legge per riformare la legge regionale 69/2011 sull’acqua e più volte è intervenuto in difesa di Geal, la classe dirigente non può permettersi che il futuro dell’acqua risponda solo ad alchimie societarie tecniche.

"Da parte nostra, da parte della Lega, questa disponibilità - aggiunge - ad un dialogo aperto e ragionato c’è come abbiamo già detto e votato in più occasioni e, con riferimento particolare a Lucca, territorio dalla grande risorsa idrica che va salvaguardata sollecito, dunque, tutte le Istituzioni, senza distinzione di colore politico, a favorire la ricerca di posizioni comuni che sappiano interpretare al meglio la tutela degli interessi delle nostre comunità, a cominciare proprio dal rinvio della scadenza di Geal".