Si accende la “Notte degli Archivi“

Torna la “Notte degli Archivi” organizzata da Imt, evento nazionale collegato al Festival Archivissima dedicato agli archivi storici, che quest’anno esplora il tema delle “passioni”. L’appuntamento vede il patrocinio dell’Anai, Associazione Nazionale Archivistica Italiana. Due le visite organizzate per venerdì 7 giugno e guidate da Agnese Ghezzi e Fabrizio Gitto, assegnisti di ricerca dell’unità di ricerca Lynx - Center for the Interdisciplinary Analysis of Images, Contexts, Cultural Heritage della Scuola Imt, per vedere e toccare con mano una selezione di materiali conservati all’Archivio Fotografico Lucchese e all’Archivio Storico comunale di Lucca. Alle 18 è previsto il primo dei due eventi, che si terrà all’Archivio Fotografico Lucchese, mentre alle ore 19.30 si terrà la visita all’Archivio Storico comunale.

Gli incontri saranno l’occasione per sperimentare come avviene la ricerca in archivio, come usare la fotografia come oggetto di studio e quali percorsi, storie e passioni possono emergere dall’analisi dei materiali. Entrambi gli appuntamenti fanno parte di un più ampio programma di iniziative di valorizzazione del patrimonio fotografico della città, ideato dal progetto “Archivi in Rete”, diretto da Linda Bertelli, professoressa di Estetica e studi visuali alla Scuola Imt. Il progetto ha coinvolto oltre trenta enti cittadini tramite il censimento delle raccolte fotografiche conservate, lo sviluppo di un portale online (che sarà accessibile a fine anno) e la realizzazione di eventi educativi sulla storia della fotografia.

Le visite sono aperte al pubblico e gratuite ma è necessaria la prenotazione ai seguenti link: Visita Archivio Fotografico Lucchese (ore 18): https://shorturl.at/7bvwd, Visita Archivio Storico Comunale (ore 19.30): https://shorturl.at/TH072. Il progetto “Archivi in Rete”, promosso da FSC, Regione Toscana, GiovaniSì, - è sviluppato dall’unità Lynx della Scuola IMT Alti Studi Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca e in particolare con l’Archivio Fotografico Lucchese “A. Fazzi”, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Società Hyperborea, l’Associazione Photolux. Il progetto è collegato al gruppo PhotoNetLucca, composto da studiosi afferenti all’unità Lynx di Imt, dedicato alla valorizzazione del patrimonio fotografico lucchese.