Si accende la Bright Night alla scuola Imt

Torna l’appuntamento con “Bright Night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori”, in programma venerdì alla Scuola IMT, nei chiostri del Complesso di San Francesco, ma anche nella sede in piazza San Ponziano e in altri luoghi della città. Sono in programma una serie di attività interattive e laboratori (alcuni su prenotazione per motivi organizzativi) pensati per tutte le età in cui ricercatrici e ricercatori fanno conoscere il loro lavoro in modo puntuale ma divertente, coinvolgendo il pubblico in esperimenti, spettacoli, visite guidate ai laboratori, giochi e altro. Si inizia al mattino con un evento riservato alle scuole secondarie.

La giornata entra nel clou a partire dalle 16, quando i chiostri del Complesso di San Francesco si animeranno con i colorati e vivaci “stand della ricerca”, una serie di postazioni dedicate all’esplorazione di numerose tematiche d’avanguardia come la cybersicurezza, il ruolo delle emozioni nel nostro corpo, le capacità del cervello umano, ma anche droni, l’architettura perfetta dei cristalli, pannelli solari, antenne e robot che si ripiegano come gli origami, le sorprendenti proprietà di alcuni materiali dall’elasticità e resistenza eccezionale e tanto altro. Alle 17 e alle 18 si terranno le visite guidate all’Oratorio degli Angeli Custodi e alla Chiesa di Santa Caterina. Alle 18 nella chiesa di San Francesco, anche l’attesa masterclass dell’attore Ethan Hawke, organizzata dal Lucca Film Festival. Alle 21 si terrà l’edizione aperta al pubblico del “Quizzone scientifico”, seguito da un concerto finale delle “Formiche nell’orto” e dei “Gold Five”.