Si accende il Magico Natale. Maxi albero e luci da sogno. Lucca indossa l’abito più bello

E’ un natale da Oscar quello inaugurato ieri con l’accensione del maxi-albero (14 metri e ricco di giochi di colori e luci) in piazza Napoleone e delle altre coreografie in piazza San Michele e in Anfiteatro.

Per il tradizione conto alla rovescia scandito dal sindaco Mario Pardini e dagli assessori Remo Santinii, Paola Granucci e Mia Pisano, c’era anche Philip Lee, celebre produttore cinematografico in questi giorni è a Lucca per la produzione del film di Peter Greenaway con i due premi Oscar Dustin Hoffman e Helen Hunt. D’altronde, lo stesso Lee è stato premio Oscar per la produzione del film The Revenant con Leonardo Di Caprio.)

E chissà che dopo quello di Greenaway non nascono altri progetti cinematrografici sempre a Lucca.

Alla cerimonia in piazza Grande, come negli altri luoghi, grande partecipazione da parte dei lucchesi che non hanno voluto mancare l’inizio di Lucca Magico Natale, manifestazione giunta al secondo anno e che sta confermandosi come un punto di forza della città.

L’accensione è stata inoltre accompagnata dallo spettacolo della Large Street Band, che con la propria musica coinvolgente e le coreografie appassionate ha unito tutti in un momento di gioia e spensieratezza.

La band ha guidato la folla fino in Piazza San Michele, dove la cerimonia è proseguita e dove sono stati presentati il presepe e l’albero di Natale realizzati dal celebre architetto Michel Boucquillon, con le altre suggestive proiezioni che hanno coinvolto l’area circostante in un tripudio davvero suggestivo.

Lo spettacolo si è poi spostato in Piazza Anfiteatro, per la presentazione di un’altra installazione da record: un’enorme stella cometa. Altre inaugurazioni ci saranno nei giorni scorsi in centro e nelle periferie.

"È bello riuscire creare questa atmosfera – ha detto il sindaco Pardini – è importante essere qui per la comunità. Grazie agli sponsor che hanno reso tutto questo possibile possiamo accendere in ognuno di noi speranza e luce per tutte le sfide che ci aspettano, così come accendiamo queste luci oggi".

Rebecca Graziano