Shopping sotto le stelle a Lucca: negozi aperti e Meraki Market per il Natale

Ci siamo quasi. L’atteso appuntamento con lo shopping sotto le stelle in vista del Natale è ormai alle porte. La prima serata di negozi aperti oltre il canonico orario serale è domani, si replica domenica e poi ancora, ultima chiamata per i ritardatari del regalo, lunedì. L’iniziativa è lanciata come da tradizione dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio e offre a tutti la possibilità non solo di concedersi gli ultimissimi acquisti prenatalizi, ma anche una passeggiata in una città calda e accogliente, con le tante iniziative del cartellone Lucca Magico Natale.

Da non perdere anche l’ultimo appuntamento con il Meraki Market per il 2024: domani, domenica, lunedì e anche martedì giorno di Vigilia, dalle 10 alle 20 a palazzo Sani, in via Fillungo 121. Come sempre ci sarà un’ampia scelta di creazioni totalmente handmade: dipinti, lavori in legno, in cuoio, cucito, tricot, ceramica, lampade costruite con legni di mare, gioielli in diverse tecniche, sculture di riciclo, cartapesta, tutto creato secondo il concetto espresso dalla parola del greco moderno Meraki: “mettere l’anima, la passione in quello che si fa”. L’iniziativa della “Letterina a Babbo Natale” che ha avuto tanto successo continua fino a domani. Dalle 10 alle 14 i bambini potranno ancora imbucare la loro letterina, nel pomeriggio invece verranno estratti 20 fortunati bimbi che saranno tempestivamente avvisati per venire a ritirare il premio offerto dall’Associazione Meraki Lucca domenica. Questo week end torna l’Associazione Monasterio con i panettoni del cuore, domani, domenica e lunedì.

Anche il fumettista lucchese David Bigotti, “Bigo” sarà presente alla sua mostra (aperta da domani al 24) per dediche e chiacchiere con i fans, nella sala d’ingresso e nella sala di rappresentanza di Confcommercio al primo piano di palazzo Sani i giorni 21, 22 e 23 dicembre. Sempre a cura del Ccn, la sera di domenica è in programma un evento a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, dove si svolgerà un concerto di cori gospel e musiche natalizie con i Tune Ties Duo e la partecipazione di Chiara Nora Giani e Sara Vassalle.

Laura Sartini