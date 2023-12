Shopping natalizio, buona la prima. La parola ai commercianti: "C’è grande movimento in città"

L’aria di festa che si respira in città, invita decisamente anche allo shopping per i regali natalizi. Il ponte dell’Immacolata ha dato il via non soltanto ad eventi che vanno ad aggiungersi ad addobbi, luci e installazioni disseminati per la città, ma anche ad una prima corsa agli acquisti per i regali. E d’altronde ormai il conto alla rovescia è iniziato, il Natale si sta avvicinando a grandi passi se pensiamo che al 25 dicembre mancano (escluso oggi) soltanto quindici giorni.

Abbiamo così deciso di scendere per le vie affollate per chiedere ai commercianti come stia procedendo lo shopping natalizio. E le risposte si sono rivelate positive, in linea con l’anno scorso e soprattutto legate proprio alle programmazioni della città: infatti, da quando pian piano si sono accese le installazioni e le luci, il clima è cambiato e sono stati tutti più invogliati a cominciare i regali di Natale. Sembrerebbe positiva anche la fascia di prezzi scelta per le spese, che resta nella media, ma può variare da capo e originalità. "I clienti cercano sempre più il made in Italy - racconta Alice Angeli del negozio Badiali Cashmere - non sono interessati al prezzo, ma guardano prima di tutto la composizione del prodotto e la provenienza. Avendo un marchio nostro e totalmente fabbricato in Umbria, i nostri prodotti sono molto richiesti, per fare regali apprezzati, ma soprattutto mirati".

"I nostri clienti abituali ci sono sempre, ma è già un paio di settimane che abbiamo iniziato con i regali, merito forse del clima creato in città - racconta Emiliano Guardati, del negozio d’abbigliamento Gigolò and Void - quest’anno grazie all’apertura della libreria Feltrinelli la nostra via è finalmente completa possiamo dire, così abbiamo contribuito ad abbellirla con gli alberelli illuminati ai muri, un allestimento per noi e la città. Del resto è un bel periodo e siamo soddisfatti per il momento, ma ti direi di ritornare nei prossimi fine settimana per guardare tu stessa". "Noi non ci fermiamo mai, questo è solo il periodo con molta più richiesta - dicono Ilaria Riggi e Klara Frehati, della cioccolateria Caniparoli - . Questo periodo, così frenetico, non lascia tanto spazio alle solite richieste. Da questo week-end c’è stato il grande boom dei panettoni e dei pacchetti regalo. Le persone si sono rese conto che era il momento di cominciare con i regali. Ma non ci siamo fatte cogliere di sorpresa".

"Abbiamo la fortuna di riuscire ad intercettare una grande fetta di persone che cercano il giusto compromesso tra la gioielleria e la bigiotteria - spiegano Beatrice e Arianna Betti, di Lucca Glam - , le persone vengono, spesso ci commissionano cose fatte su misura e molto personali, di questo siamo molto fiere. C’è grande movimento in città e sembra già aver preso una bella piega, fin dalle prime settimane, quindi abbiamo grandi aspettative per questo Natale".

Rebecca Graziano