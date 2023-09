Sgomberato e ripulito immobile abbandonato

Utilizzavano le batterie delle auto collegate tra loro per generare l’energia necessaria ad illuminare gli ambienti. Tutto tra giacigli di fortuna e degrado. Sgomberato e ripulito l’immobile abbandonato di via Verdi ad Altopascio.

Continua così l’attività di indagine finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, condotta in sinergia dalla Municipale di Altopascio del Comandante Italo Pellegrini e dalla locale stazione dei carabinieri.

"Dopo gli sgomberi e gli interventi delle settimane e dei mesi scorsi - spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio - proseguiamo con questa operazione andando ad aggiungere un nuovo tassello all’attività di prevenzione, controllo e ripristino della legalità del territorio. L’immobile rientrava in quelli già segnalati e attenzionati dalle forze dell’ordine. C’è stato un lavoro di sinergia e la proprietà ha provveduto a chiudere gli accessi e ad effettuare le opportune operazioni di pulizia dell’area. Continueremo a monitorare la situazione anche grazie al rapporto con i residenti. Grazie alla pulizia fatta è ora possibile controllare lo stato effettivo dell’immobile e un eventuale ingresso illecito".

Durante l’operazione sono stati trovati all’interno dei locali suddivisi su tre piani arredi ed alcuni giovani occupanti di origine straniera che si erano introdotti nei locali abusivamente. Sono in corso accertamenti per verificare la loro posizione sul territorio nazionale e per la denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreni e edifici.

Ma. Ste.