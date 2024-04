Sgabri incanta con Michelangelo

“Michelangelo: Rumore e Paura” è il nuovo libro del critico d’arte Vittorio Sgarbi che è anche curatore della mostra ancora visitabile alla ex Cavallerizza di Piazzale Verdi dal titolo “Antonio Canova e il Neoclassicismo a Lucca“. Ieri la presentazione in grande stile al Palazzo delle Esposizioni, dove in tantissimi si sono lasciati cullare dalle parole e dal racconto di Sgarbi su Michelangelo. Con questa pubblicazione Sgarbi chiude la trilogia del Rinascimento, dopo Leonardo e Raffaello, spalancando le porte al racconto impetuoso della vita e delle opere di Michelangelo Buonarroti. “E’ la parabola di un artista predestinato - commenta - capace di realizzare tra Firenze, Bologna e Roma una sequenza di capolavori che lo affermano come un maestro assoluto, venerato, copiato, rispettato per tutti i secoli a venire, fino ai giorni nostri“.