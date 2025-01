Sfugge all’alt della Polizia: acciuffato con cocaina e hashish

La Polizia di Stato di Lucca ha arrestato un cittadino marocchino di 26 anni per spaccio, dopo un inseguimento concluso con lo speronamento dell’auto. Nel pomeriggio di venerdì 24, i poliziotti hanno deciso di fermare per un controllo un’auto sospetta. Il conducente, nonostante l’intimazione dell’alt, è sfuggito al controllo inseguito dalla macchina della Polizia per le vie di San Filippo. Dopo qualche chilometro i poliziotti sono riusciti a fermare l’uomo speronando l’auto.

La perquisizione ha consentito di rinvenire, in auto e nell’abitazione del giovane, 20 grammi di cocaina, circa 15.000 euro, e 5 panetti di hashish per un totale di 500 gr, motivo per cui l’uomo è stato arrestato. Parte della droga sequestrata è stata rinvenuta in un’altra macchina, situata in un parcheggio pubblico a Porcari, che l’arrestato utilizzava come magazzino. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Lucca, nell’ambito di specifici servizi di prevenzione dello spaccio di stupefacenti.