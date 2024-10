Sfida per il benessere. Lucca scende in campo e chiede più attenzione per la salute mentale

Una marcia podistica e una rassegna culturale con grandi ospiti per sensibilizzare la popolazione e chiedere maggiore attenzione sul tema della salute mentale.

E’ stato presentato ieri mattina il programma degli eventi organizzati dalla Fondazione per la coesione sociale che avranno inizio giovedì (10 ottobre) e proseguiranno fino al mese di febbraio.

A presentare gli appuntamenti c’erano la presidente della Fondazione Lucia Corrieri Puliti, il rappresentante del Coordinamento toscano delle associazioni di salute mentale Enrico Marchi, la direttrice della zona distretto della Piana di Lucca dell’Usl Toscana nord ovest, Eluisa Lopresti. e Isabella Tobino, presidente della Fondazione Tobino.

La conferenza stampa si è svolta a La Pecora Nera, bar e ristorante promosso dall’Anffas Lucca, esempio di progetto che lavora per rispondere alle esigenze di vita delle persone anche dal punto di vista della salute mentale.

Insieme a loro anche un ospite speciale che sarà presente ad ogni appuntamento: Marco Cavallo, un bellissimo equino blu in carta pesta realizzato dal talentuoso staff del Carnevale di Viareggio. Da questo super ospite prende il nome anche la rassegna culturale, "Campa cavallo", che avrà inizio nel mese di novembre.

L’occasione della rassegna, fatta di libi, dibattiti ma anche di poesia, sarà la celebrazione del centenario della nascita di Franco Basaglia, psichiatra e neurologo innovatore nel campo della salute mentale.

Il 10 ottobre, Giornata celebrativa della salute mentale, Marco Cavallo sfilerà invece insieme ai partecipanti della marcia che prenderà il via alle ore 17 dal Caffè delle Mura. Un giro di Mura tutti insieme, con la partecipazione della Fasm, per un tema che spesso spaventa, ma che in realtà ha il potere di unire.

"Saranno circa dieci eventi culturali che vogliono sensibilizzare al tema della salute mentale ma in particolare alla lotta ai pregiudizi e all’inclusione sociale, temi privilegiati dalla nostra fondazione",ha commentato Lucia Corrieri Puliti.

"Siamo felici che Marco Cavallo sia arrivato anche a Lucca – ha detto Eluisa Lopresti – Da anni è diventato il simbolo della lotta per la libertà degli esclusi e degli emarginati, soprattutto di coloro che attraversano la sofferenza mentale. La rassegna sarà un importante momento di formazione per gli operatori ma anche per i cittadini. Il lavoro da fare per la salute mentale è ancora tanto e c’è bisogno del supporto di tutti".

Il programma. L’8 novembre Alberto Vanolo, autore de "La città autistica"; il 16 novembre Maria Grazia Calandrone, autrice del volume "Una creatura fatta per la gioia - biografia poetica di Alda Merini"; il 23 novembre Silvia Rocchi autrice di "Alda Merini. Mia madre", con la presenza anche della figlia di Alda Merini Emanuela Carniti; il 30 novembre Paolo Milone, autore del libro "L’arte di legare le persone"; il 7 dicembre Michele Cecchini scrittore di "Un morso all’improvviso".

Giulia Prete