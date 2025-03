Sezione degli Alpini. Bertolini eletto presidente

Sabato scorso, 8 marzo al Teatro del Circolo L’Unione di Borgo a Mozzano si sono tenute le votazioni per il rinnovo del direttivo della Sezione Alpini Pisa Lucca Livorno (triennio 2025-27), a cui appartiene anche il Gruppo di Barga. Presidente è stato eletto Domenico Bertolini, che ha già ricoperto in passato per tre mandati tale incarico. Da segnalare la nomina a consigliere di un Alpino barghigiano doc, Riccardo Barbuti classe ‘77, che subentra ad un altro grande Alpino del Gruppo di Barga, l’inossidabile Maurizio Bertagni. Con l’augurio di buon lavoro a Riccardo un grazie di cuore, da parte di tutto il Gruppo Alpini Barga, se lo merita Maurizio per l’importante lavoro svolto in questi anni.

L.C.