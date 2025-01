Settimana di preghiera. Oggi inizio con i Vespri nella chiesa Ortodossa

Inizia oggi alle 18 la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, con i Vespri nella chiesa Ortodossa Sant’Antonio il Grande di Lucca, via Sant’Anastasio 1 (centro storico, accanto al Boccherini). Poi proseguirà con questo programma: domani alle 9.30 Divina Liturgia in lingua italiana nella chiesa Ortodossa Romena di Viareggio S. Isaia Profeta (via Filzi 30). Martedì 21 ore 18 Meditazione Biblica Ecumenica nei locali della chiesa Valdese di Lucca (centro storico, via Galli Tassi 50). Giovedì 23 gennaio ore 17 nella chiesa di Massarosa: incontro con padre Andrei Vizitiu (chiesa Ortodossa Romena di Viareggio) con i ragazzi.