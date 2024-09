Settimana della mobilità . Piazza Santa Maria chiude

Anche quest’anno il Comune di Lucca aderisce alla Settimana Europea della Mobilità, che si tiene a settembre, con una serie di iniziative volte ad instaurare e promuovere buone pratiche ambientali e di mobilità.

Su impulso dell’assessore con delega alla mobilità Remo Santini, l’amministrazione comunale ha sviluppato negli ultimi mesi alcuni progetti che verranno per l’occasione promossi e rilanciati con iniziative speciali che coinvolgeranno tutta la città.

Il tema di quest’anno è “La condivisione degli spazi pubblici”, a partire dalla pianificazione e progettazione di strade più sicure, meno congestionate, più a misura di pedoni e ciclisti.

Tutte le città europee partecipanti vengono infatti incoraggiate a realizzare e implementare misure di sensibilizzazione verso una mobilità sempre più attiva e sostenibile, promuovendo iniziative che incentivino l’uso dei mezzi pubblici e limitino l’uso dell’automobile.

Dopo la chiusura del centro storico in un pomeriggio festivo del settembre 2023, il Comune di Lucca stavolta istituirà la chiusura dell’accesso al traffico veicolare da Piazza Santa Maria e da via Buiamonti nei giorni di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 18.30 alle 24. Gli accessi saranno vietati al traffico con eccezione dei mezzi autorizzati per esigenze di ordine pubblico e soccorso, trasporto pubblico locale, veicoli con contrassegno disabili e titolari dei permessi di accesso alla Ztl (categorie A1 - A11).

Sempre a partire da questo mese, sarà inoltre avviata una campagna di comunicazione attraverso i mass media per la promozione della mobilità sostenibile tramite l’incentivazione all’uso dei mezzi di trasporto pubblico e al bike sharing già operativo in città.

“La giunta Pardini ha aderito con entusiasmo alla Settimana Europea della Mobilità – dice Santini – nell’ottica di una programmazione che vede l’amministrazione fortemente impegnata verso obiettivi ambiziosi di mobilità green e sostenibile. La chiusura di piazza Santa Maria al traffico è un’azione orientata alla vivibilità degli spazi pubblici, che potrà sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza sulle tematiche ambientali legate alla mobilità urbana, che rappresentano la preziosa base del nostro futuro”.