Settimana della Libertà. Tesori a ‘ingresso libero’

Fino al 7 aprile non si fermerà il caleidoscopio di iniziative per la Festa della Libertà che ricorda proprio quell’8 aprile del 1369 quando, dopo 40 anni di dominazione straniera, Lucca ritrovava la sua libertà. In collaborazione con diverse realtà del territorio, l’amministrazione ha realizzato un calendario di visite, tutte gratuite per i residenti nel comune di Lucca, alla scoperta di monumenti e luoghi di cultura cittadini. Nel dettaglio, la Torre Guinigi sarà liberamente visitabile dai residenti del comune di Lucca da domani a domenica dalle 10 alle 19.30, la Torre delle Ore fino a domenica 7 aprile, nei medesimi orari. Ingresso libero ai residenti all’Orto Botanico da ieri a domani dalle 10.30 alle 19.30. L’Archivio Storico comunale aprirà le sue porte ai cittadini con una visita guidata oggi e venerdì alle 10 e alle 11.30, verrà inoltre organizzato un laboratorio di scrittura creativa domani alle 15 e alle 16.30. Le due attività, entrambe gratuite, sono a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione inviando una mail a [email protected], o chiamando lo 0583 445714 o 0583 442485. Visita gratuita e guidata, su prenotazione (allo 0583 465320), anche al Teatro del Giglio sabato alle 17 e anche oggi, venerdì e domenica alle 10.30. Venerdì sarà possibile visionare alcuni documenti originali dell’epoca della Libertà conservati nell’Archivio di Stato, prenotandosi con mail a [email protected] o telefonando allo 0583 491465 o 0583 955909. Le visite guidate si svolgeranno alle 15.30 e alle 16.30. Ingresso libero anche ai Musei Nazionali: Villa Guinigi domani e sabato dalle 12 alle 19.30 e domenica dalle 9 alle 19.30, Palazzo Mansi domani e domenica dalle 9 alle 19.30 e sabato 6 dalle 12 alle 19.30. Visita guidata a ingresso libero agli spazi della Biblioteca Statale domani alle 10.30.

Il Museo della Cattedrale sarà aperto tutta la settimana, fino a domenica, in orario 10-18. Aperto ai cittadini lucchesi il Puccini Museum oggi alle 17, prenotandosi a [email protected] o 0583 1900379. E ancora ingresso libero alla Biblioteca del Conservatorio Boccherini oggi dalle 10 alle 12, domani e venerdì dalle 16 alle 18. Fino a venerdì, negli orari 9.30-12.30 e 14-17, e sabato 6 e domenica 7, nelle fasce orarie 10-13 e 15-18, sarà previsto l’ingresso libero per il Museo della Zecca, mentre domani e domenica, dalle 15 alle 17.30, ci sarà la possibilità di visitare la Domus Romana. La Fondazione Barsanti e Matteucci sarà visitabile da venerdì a domenica. Sono previsti inoltre tanti eventi legati alla storia di Lucca tra cui “La Libertas Lucensis”, domani alle 17 alla casermetta San Frediano e “Lucca e le sue Mura”, sabato alla casermetta San Pietro alle 17. Gran finale con le celebrazioni ufficiali domenica in piazza San Martino, a partire dalle 10.30.