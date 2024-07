Settimana del Commercio. Casale ospite d’onore

Sarà Rossana Casale l’ospite d’onore della XLI edizione della Settimana del Commercio a Castelnuovo: infatti, sarà lei la super ospite della finale di Garfagnana’s Got Talent, giovedì 8 agosto. Un nome di assoluto rilievo che impreziosisce non solo il concorso riservato ai talenti, ma l’intera manifestazione. Garfagnana’s Got Talent vede le due semifinali in programma, sul palco di piazza delle Erbe, venerdì 19 e venerdì 26 luglio. Due atti a cui parteciperanno 26 concorrenti suddivisi nelle due serate e giudicati da una squadra d’eccezione composta dagli organizzatori tenendo conto delle varie arti che si affacceranno sul palco: dal canto alla musica, dal ballo alla comicità, dalla recitazione a sorprese assolutamente da non perdere. Le serate saranno condotte dal collaudato duo David Vanni, in arte Morris Di Fausto, e Gloria Tonini. I dodici finalisti apriranno dunque il palcoscenico della Settimana del Commercio 2024 e potranno contare sullo speciale giudizio di Rossana Casale.

Dino Magistrelli