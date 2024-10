Servizio navetta gratuito per Lucca l’1 e il 3 novembre

L’amministrazione comunale di Capannori in occasione della manifestazione Comics & Games, in programma a Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre ha istituito un servizio di trasporto pubblico gratuito per raggiungere Lucca nei giorni festivi di venerdì 1 novembre e domenica 3, potenziando la navetta numero 6 che fa capolinea in piazza Aldo Moro, di fronte al Municipio. L’obiettivo è facilitare lo spostamento dei cittadini e delle persone che si trovano sul territorio di Capannori che sono interessati a partecipare alla manifestazione.

Il servizio di navetta, sarà attivo dalle ore 8.26 fino alle ore 20.26, con frequenza ogni mezz’ora, e partirà da piazza Aldo Moro per raggiungere il parcheggio Palatucci seguendo il consueto percorso della linea 6. Saranno utilizzati bus sdoppiati di 18 metri da 150 posti, al fine di soddisfare l’ampia richiesta, dotati di pedana per l’accesso delle persone con disabilità. Le corse partiranno dal parcheggio Palatucci in direzione Capannori ogni mezz’ora a partire dalle ore 8. L’ultima corsa da Lucca in direzione Capannori è in programma alle 20. Nei giorni feriali della rassegna, (mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, sabato 2 novembre) sarà possibile raggiungere Lucca con la consueta navetta n.6 (a pagamento) con frequenza ogni 30 minuti.

"L’obiettivo - dichiara il vicesindaco con delega alla Mobilità, Matteo Francesconi - è dare un contributo concreto in occasione di un evento di rilievo internazionale che interessa il nostro territorio, nel segno della mobilità sostenibile".

M.S.