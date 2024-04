Servizi dedicati a Lucca su Dove, Famiglia Cristiana e Vancouver Sun

Non accenna a diminuire la grande attenzione mediatica intorno a Lucca. Sono tre le pubblicazioni che parlano della nostra città in uscita in questi giorni, anche grazie al lavoro continuo dell’ufficio Turismo del Comune. La rivista "Dove", tra le più quotate a livello nazionale per i viaggi ed il turismo, ha dedicato un servizio di cinque pagine alla città, partendo dalle Mura, menzionate come uno dei luoghi più belli d’Italia dove passeggiare e correre. L’approfondimento, presente nel numero di maggio già in edicola, propone consigli e informazioni per un week-end di vacanza, spaziando tra arte, cultura, storie, aneddoti legati al territorio e spunti per scoprire, conoscere e vivere le bellezze cittadine. Nel ricco articolo viene anche citata la mostra permanente che tra poco aprirà i battenti nei sotterranei delle Mura di Lucca, un raffinato strumento di accoglienza turistica che saprà offrire il racconto della storia e dei segreti del principale monumento cittadino.

Anche il settimanale "Famiglia Cristiana" parla di Lucca nel numero in edicola, con un ricco approfondimento dedicato interamente a Puccini. Nell’anno del centenario, la nota rivista ha infatti ripercorso la vita e i luoghi del Maestro, tra aneddoti e racconti del compositore. Un servizio che tramite il ritratto di Puccini consente ai lettori di scoprire le bellezze culturali e artistiche di Lucca, descritta come città d’arte e natura tramite un focus trasversale tra le peculiarità cittadine.

E Lucca arriva ancora oltreoceano con l’articolo di approfondimento del "Vancouver Sun", il celebre quotidiano canadese che nella sezione dedicata ai viaggi ha posto Lucca al centro di un racconto descrittivo e storico davvero dettagliato. Le Mura, le torri e le bellezze della città vengono raccontate in un pregevole parallelo storico-artistico con la penna di Rick Steves, riferimento per la stampa di settore in Canada. Lucca viene descritta come un luogo affascinante e magico, dove vivere esperienze differenti ed esaltanti.