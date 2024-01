Serata francescana allo storico convento di Borgo a Mozzano

Si svolgerà stasera la “serata francescana” che, mensilmente si tiene presso il convento di San Francesco, affidato, ormai da molti anni alla Misericordia di Borgo a Mozzano. Alla serata partecipa, come sempre, il frate lucchese Mario Panconi, dell’ordine dei Frati Minori e, oggi, bibliotecario e archivista della Provincia Toscana. Come sempre il programma della serata inizierà con la celebrazione della S. Messa alle ore 18; alle 19.15 ci sarà l’incontro conviviale e, alle 20.15, inizierà la conversazione di Fra Mario Panconi che, in questa occasione, parlerà de “Le stimmate di san francesco nelle sue fonti storiche“.

Sarà un modo per entrare pienamente nell’anno importante e significativo in cui si ricorda l’ottavo centenario delle Stimmate ricevute da Francesco d’Assisi sul sacro monte de La Verna. Nel chiostro del convento francescano di Borgo a Mozzano si trovano interessanti pitture che ricordano proprio la stigmatizzazione di Francesco, affrescate nel 1635 dal pittore Domenico Manfredi da Camaiore. Incontro aperto, conferme al 3492401085.