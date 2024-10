Sequestrati 3 terminali di gioco. Controlli di Monopoli e Finanza. Rischio multa da 20mila euro

Rischia una multa da 20mila euro. Al titolare di un bar di Altopascio sono sono stati sequestrati alcuni videogiochi, giudicati non regolari dai funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana, sezione di Lucca e dai militari della Guardia di Finanza nell’ambito di controlli periodici.

Nell’esercizio commerciale in questione, erano presenti quattro apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110 Tulps, comunemente chiamati "Slot" e regolarmente autorizzati, ma anche tre terminali di gioco collegati ad una piattaforma online attraverso connessione di rete wifi.

I tre terminali sono stati posti sotto sequestro amministrativo in quanto non conformi alle prescrizioni normative in materia di gioco lecito e, in particolare, il "Decreto Balduzzi" che vieta la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

Dopo l’apposizione dei sigilli da parte dei funzionari e dei militari, i tre terminali sono stati trasferiti in custodia giudiziale presso la sede Adm di Lucca dove saranno sottoposti a ulteriori controlli e analisi da parte dei tecnici della Sogei, partner tecnologico di Adm.

In relazione al resoconto dell’analisi tecnica che sarà effettuata, l’Ufficio dei Monopoli provvederà alla contestazione delle violazioni (anche del cosiddetto "Decreto Balduzzi") e all’erogazione delle relative sanzioni amministrative. Il titolare della licenza e proprietario dei terminali risultati non conformi alle disposizioni di legge, rischia una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro.

Massimo Stefanini