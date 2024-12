“Senza primari, sanità zoppa. Cinque i ’vuoti’“

La radiografia degli organici della sanità lucchese di Uil Fpl è implacabile. “ A fine anno, diversi posti di direzione di struttura complessa, risultano ancora scoperti, alcuni dei quali da anni. Questa situazione – denuncia Uil – sta creando un’incertezza e una continua instabilità organizzativa che rischiano di danneggiare l’immagine non solo dei lavoratori, ma anche dei cittadini e l’intero sistema sanitario“. Questo l’elenco dei posti scoperti di direttore di struttura complessa ovvero ex Primari: Nefrologia da dieci anni, Medicina Legale da quattro anni, Psichiatria da tre anni, Malattie Infettive da sei mesi, e dal gennaio 2025 anche il reparto di Otorino non avrà il direttore. “Ricordiamo che Lucca ha già perso il Primariato di Pneumologia e assegnato a Massa – sottolinea Uil Fpl – la sezione semplice di ematologia e la robotica chirurgica, come pure la sezione di reumatologia. È imprescindibile che l’Amministrazione avvii senza indugi le procedure concorsuali per la copertura di queste posizioni cruciali. È necessario che le selezioni, attraverso Estar, vengano attivate già nei prossimi mesi per restituire stabilità al sistema sanitario locale. Chiediamo alle istituzioni competenti di attivarsi con urgenza, poiché una sanità senza una direzione stabile e ben strutturata non può rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione e a quelle degli stessi professionisti che operano quotidianamente sul campo“.