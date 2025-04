Sentenza del Tar su Geal. Esultano FdI e Lucca 2032

Nel centrodestra si esulta per la sentenza del Tar che riconosce fondato il ricorso del Comune, teso a mantenere autonoma la gestione di Geal, dopo che l’Autorità Idrica Toscana aveva rigettato la richiesta. Fratelli d’Italia, con una nota congiunta del coordinamento comunale e provinciale, unitamente al capogruppo in Regione Vittorio Fantozzi, sottolinea la determinazione e la bontà della strada imboccata dall’amministrazione Pardini per salvare la società che gestisce l’acqua lucchese.

"Dalla motivazione del provvedimento del Tar – si legge nella nota – emerge con chiarezza come l’Ait, con una istruttoria che durò un giorno, non abbia svolto nessuna verifica circa la presenza delle caratteristiche indicate dalla norma che prevede come i Comuni che hanno ancora in essere concessioni idriche comunali possano proseguire nella gestione autonoma del servizio idrico se sussistono tre elementi, requisiti confermati anche in sede di analisi tecnica e allegati al ricorso. C’è consapevolezza che la guerra non sia vinta, ma la vittoria della prima battaglia rappresenta inconfutabilmente un bel punto a favore di chi come il centrodestra ha lottato e creduto con impegno e professionalità per salvaguardare Geal e l’acqua di Lucca con buona pace di chi aveva già suonato le campane a morto per Geal".

Soddisfazione anche in Lucca 2032, la lista civica del sindaco Pardini, che muove unn plauso a tutti coloro che hanno contributo a questo risultato, a cominciare ovviamente dal sindaco che è andato a diritto nonostante dall’opposizione si sostenesse l’inutilità del ricorso. "Va reso merito adesso al sindaco di essere andato avanti – si legge nella nota – nonostante le offese, nonostante dall’opposizione si dicesse che era una iniziativa sconclusionata e non sostenibile sulla quale mancavano idee. Il minimo che potrebbero fare adesso alcuni esponenti della sinistra, dimostrando dignità ed eleganza, sarebbe scusarsi con lui e coi cittadini. E’ stato proprio grazie al sindaco che ha preso il via il percorso per creare una Commissione speciale sull’acqua che si è poi costituita grazie all’operato del nostro capogruppo Stefano Pierini, che ha concordato con l’opposizione un ordine del giorno che chiedeva l’istituzione di questa commissione. Un grandissimo ringraziamento va anche al capo di gabinetto, Beniamino Placido, allo staff del sindaco e a tutte le componenti degli uffici comunali coinvolti, ai geologi dello studio Caniparoli e agli avvocati Fantini e Spaziani".

Critiche invece per l’opposizione. "Gli attacchi continui ricevuti da parte dell’opposizione in consiglio comunale, sulla stampa, sui social (non ultimi anche alcuni post pubblicati sui social ieri, pochi minuti prima dell’uscita della sentenza del TAR) – conclude la nota – testimoniano come alla minoranza non interessi assolutamente il tema di salvaguardia dell’acqua e del patrimonio che essa rappresenta per Lucca e per i lucchesi, ma interessi solo attaccare la figura del sindaco in qualsiasi contesto. E’ la migliore dimostrazione di stima e certificazione dell’ottimo lavoro che il sindaco sta portando avanti per la città, perché ormai la sinistra, trincerata dietro gli attacchi personali e le denigrazione immotivate, sta continuando a fare quello che ha fatto nei dieci anni precedenti: quasi nulla per il bene della città".

F.V.