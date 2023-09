Semplificare l’Italia. Il tour di Zangrillo domani a Lucca

Continua il percorso lungo tutto il Paese del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, con il Dipartimento della funzione pubblica, per "Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori". Domani, lunedì 25 settembre, Lucca ospita la nuova tappa dell’iniziativa nata con l’obiettivo di raccogliere le indicazioni e le proposte delle istituzioni, delle amministrazioni e degli stakeholder attivi nei luoghi visitati per rendere i servizi a cittadini e imprese sempre più efficienti ed efficaci. La giornata, che si svolge nella Sala Ademollo del Palazzo Ducale, rappresenta una nuova occasione di ascolto e confronto che segue i precedenti appuntamenti di Perugia, L’Aquila, Napoli, Trento, Roma, all’Inail e all’Agenzia delle Entrate, e Genova.

L’evento si apre con l’accoglienza dei partecipanti, alle 10. A seguire un punto stampa per i giornalisti accreditati e, alle 10.30, il via ai lavori con i saluti istituzionali del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, e del sindaco della Città di Lucca, Mario Pardini. Il programma si articola in due momenti: il primo, dedicato a "Una nuova Pa", prevede, alle ore 11, il panel sul tema "Le prospettive per una PA semplice e vicina ai cittadini", e, alle ore 12.30, quello dal titolo "Dirigenza, rafforzamento amministrativo e innovazione nella nuova Pa"; il secondo, a partire dalle 14.30, dedicato a "Semplificazione e digitalizzazione per il sistema delle imprese".