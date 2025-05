Selene primo flauto dell’Ensemble dell’Accademia

"La giovane Selene Silicani è primo flauto dell’Ensemble orchestrale dell’Accademia del Maggio musicale fiorentino. Nessun rapporto sussiste tra il suddetto Ensemble e l’Orchestra del Maggio musicale fiorentino, afferente quest’ultima alla Fondazione del teatro del Maggio musicale fiorentino". Così spiega l’Accademia del Maggio musicale fiorentino in merito al nostro articolo di ieri su Selene Silicani, 18 anni, di Altopascio, studentessa al terzo anno del triennio accademico nella classe del Maestro Filippo Rogai. Diversamente a quanto quanto apparso ieri su queste pagine, dunque, Selene, per quanto bravissima e destinata una brillante carriera, non è primo flauto dell’orchestra del Maggio Fiorentino. E’ invece, come spiegato dalla stessa Accademia del Maggio, primo flauto dell’Ensemble orchestrale dell’Accademia del Maggio musicale fiorentino.Per Selene comunque un risultato di grande prestigio e che le apre sin da adesso le porte di una luminosa carriera nel mondo delle orchestre. Selene ha iniziato gli studi ad Altopascio, all’Accademia Geminiani, diretta dal professor Marco Lardieri, poi si è iscritta al Boccherini dove ancora studia con profitto con lo stesso Maestro Rogai. Dell’erronea indicazine riportata nell’edizione di ieri, frutto di una incompresione, ci scusiamo con gli interessati e con l’Accademia e l’Orchestra del Maggio Fiorentinmo.