"Segnaletica inesistente e i Tir imboccano via del Fanuccio"

Protestano alcuni abitanti di via del Fanuccio a Marlia. I Tir, spesso ingannati anche dai navigatori (vedi foto a S. Gemignano di Moriano), imboccano la stretta strada perché in viale Europa non c’è alcuna segnaletica che indichi in anticipo la grande rototatoria di Marlia. "Da anni chiediano a Comune e Provincia una segnaletica in viale Europa a Marlia prima del ponte della Fraga per segnalare la rotonda all’Esselunga, altrimenti il satellitare fa svoltare a destra per via del Fanuccio e Ponte a Moriano. Qui in via del Fanuccio, fra Tir che vegano a caso, senza strisce stradali e cartelli stradali di divieto di sorpasso è un vero Far West!".