Segnalazioni ex Centrolatte, cittadini diffidati

Alcuni cittadini segnalano che Sistema Ambiente Spa starebbe occupando (per lo stazionamento di bidoni) senza alcun titolo alcuni parcheggi di uso pubblico ma di proprietà privata previsti a corredo del complesso immobiliare sorto a seguito del recupero edilizio dell’area ex Centrolatte.

“In relazione al comunicato diffuso da alcuni cittadini dell’Area Ex-Centrolatte, in cui vengono ipotizzati comportamenti non conformi alle normative da parte di Sistema Ambiente, l’azienda – replica Sistema Ambiente – respinge ogni illazione, conferma che i contenitori dei rifiuti sono posizionati come da regolamento comunale su aree pubbliche e diffida pertanto chiunque ad attribuire a Sistema Ambiente qualunque attività irregolare o abuso. Il caso in questione è ben noto alla struttura tecnica dell’azienda, rientra nell’ambito di diatribe fra condomini alle quali l’azienda è assolutamente estranea. Sistema Ambiente opera con grande attenzione, rispettando le normative vigenti, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, per offrire un servizio puntuale e importante ai cittadini“.