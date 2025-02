Secondo incontro di ’Letture sul lavoro’. Le ’Magistrate finalmente’ di Eliana Di Caro

Graziana Calcagno, Emilia Capelli, Raffaella d’Antonio, Giulia De Marco, Letizia De Martino, Annunziata Izzo, Ada Lepore, Gabriella Luccioli: sono loro le “Magistrate finalmente“, protagoniste di un pezzo forse meno conosciuto della storia d’Italia, raccontate nel libro di Eliana Di Caro (nella foto). A parlarne sarà proprio l’autrice, giornalista del Sole 24 Ore, ospite del secondo appuntamento di “Letture sul Lavoro”, il ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera pensato per riflettere sul tema del lavoro e su quanto sia attuale e necessario parlarne oggi. Di Caro sarà all’Oratorio degli Angeli Custodi venerdì 14 febbraio, dalle 17 alle 19.30, con il suo “Magistrate finalmente”, il volume che racconta la storia delle prime giudici d’Italia. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Lucca e il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Lucca. La giornalista e scrittrice dialogherà con Gerardo Boragine, presidente del Tribunale di Lucca, ed Elisabetta Tarquini, consigliera della Corte d’Appello di Firenze. Il libro è stato pubblicato nel 2023 in occasione dei sessant’anni dalla legge (1963) che aprì le porte della magistratura alle donne.