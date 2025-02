"Se il Pd ha cambiato idea, lo dica"

LUCCA"Mai avrei pensato che il Pd, dopo aver votato all’unanimità insieme alla Lega ed a Fdi in commissione il nostro progetto di legge, si sbandasse completamente proprio in consiglio regionale". E’ duro il commento del consigliere regionale della Lega nonché primo firmatario della proposta di proroga per le concessioni idriche Massimiliano Baldini. Per l’esponente leghista, la maggioranza a guida Pd ha finito per paralizzarsi a causa delle divisioni interne e delle pressioni esterne da parte di chi mira a far confluire Geal in Gaia.

"Per due volte – spiega Baldini – hanno respinto le nostre richieste di inversione dell’ordine del giorno finalizzate a votare subito la legge evitando il fuggi fuggi utile a maturare la carenza di numero legale per poi addirittura spaccarsi internamente di fronte alla richiesta del vice-presidente Scaramelli di Italia Viva che ha chiesto di chiudere i lavori dell’aula subito dopo la votazione del fine vita malgrado l’accordo dei capigruppo in Conferenza programmazione lavori fosse quello di un consiglio senza termine lavori e con continuazione serale per votare tutti gli atti ed in particolare la proposta di legge 281 sull’acqua. Sospesa la seduta, al rientro in aula Italia Viva si era data alla macchia ed al capogruppo del Pd Ceccarelli – reduce da una riunione di gruppo dove i cocci erano in frantumi–- non è rimasto che chiedere e votare l’interruzione dei lavori d’aula alla quale ci siamo ovviamente opposti".

Per Baldini è una grave battuta di arresto che il Pd deve intestarsi. "Continuerò a lavorare affinché si giunga all’approvazione definitiva della legge – conclude – ma sono molto rammaricato e preoccupato di questo atteggiamento ambiguo, debole, tale da far rischiare di perdere l’opportunità di salvare Geal e comunque di perdere tempo prezioso. Se nel Pd si è cambiato idea e si è deciso di affondare Geal, qualcuno lo dica".