Se domanda e offerta si incontrano In città la "Borsa Mercato Lavoro"

Una giornata per mettere in contatto fra loro imprese in cerca di personale e potenziali candidati in cerca invece di occupazione. E’ questo l’obiettivo della “Borsa Mercato Lavoro”, evento promosso a livello regionale dall’Ente bilaterale del turismo toscano (Ebtt), organismo di cui fanno parte Confcommercio – per quanto riguarda la parte datoriale – e i sindacati Cgil, Cisl e Uil – per i lavoratori.

Evento che martedì 14 marzo farà tappa a Lucca, all’interno di Villa Bottini, per una giornata a partecipazione gratuita per i candidati in cerca di lavoro e che prenderà il via alle 10, per protrarsi fino alle 14. Tanti, e disparati, i profili ricercati sempre in qualche modo connessi al settore ricettivo: cuochi, pasticcieri, cameriere ai piani, ma anche un responsabile della gestione del pianeta social, per fare efficace informazione, comunicazione e promozione.

Una trentina di aziende hanno già aderito, le offerte sono sul sito online di Confcommercio. La tappa lucchese della Borsa Mercato Lavoro è stata presentata ieri mattina a Palazzo Sani, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte, fra gli altri, la direttrice di Confcommercio Sara Giovannini, il funzionario di Confcommercio Luca Dini, il presidente di Fipe ristoratori Lucca Antonio Fava, il presidente di Federalberghi Lucca Pietro Bonino, Luca Menni in rappresentanza di Fiavet Lucca, Sonia Campeol in rappresentanza di Filcams Cgil Lucca, Giada Bellandi in rappresentanza di Fisascat Cisl Toscana Nord, Roberto Pacini, in rappresentanza di Uiltucs Toscana Area Lucca. L’evento, che viene riproposto a livello regionale da Ebtt dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia, si svolgerà per la prima volta anche a Lucca e vedrà aziende in prevalenza dei settori alberghiero e ricettivo, della ristorazione, delle agenzie di viaggio e dell’animazione offrire posti di lavoro.

C’è tempo per candidarsi, dall’una e dall’altra parte. La bacheca online resta aperta fino al giorno stesso dei colloqui e delle selezioni. Infatti tutti i candidati interessati potranno presentarsi direttamente la mattina del 14 marzo a Villa Bottini dotati di curriculum personale, anche se per motivi organizzativi è caldamente consigliata la prenotazione on line attraverso il portale www.borsamercatolavoro.it.

La Borsa Mercato Lavoro si svolgerà in collaborazione anche con Arti Centro per l’impiego di Lucca, dell’istituto alberghiero dell’Isi Barga – che si incaricheranno del coffee break – e dell’Isi Pertini di Lucca, che invece sarà impegnato sul fronte dell’accoglienza. ”E’ un’opportunità importante - sottolinea Sara Giovannini, direttrice di Confcommercio Imprese - non solo nella sua funzione preminente di far incontrare domanda e offerta, ma soprattutto di lasciar finalmente emergere il lavoro di qualità. L’ente bilaterale, costituito dalla parte datoriale e da quella sindacale, supporta con efficacia, anche attraverso iniziative di formazione specifica, l’inserimento nel lavoro".

Soddisfatti i sindacati: “Un appuntamento importante per l’una e l’altra parte” . Per la Borsa Mercato del Lavoro è l’edizione zero, ma l’anno scorso, in tempi ancora condizionati dalla pandemia, Confcommercio fece fare i primi passi all’idea con il Job Week che attirò 80 aziende e ben 180 candidati.

Buona la prima, si riparte.

Laura Sartini