Lucca, incidente nel laboratorio di chimica della scuola Fermi: evacuate 85 persone

Lucca, 15 febbraio 2024 – Incidente nel laboratorio di chimica dell’Itis Fermi di Lucca. E’ successo intono a mezzogiorno. A far scattare l’allarme lo sversamento di ammonio. Pertanto è subito scattata l’evacuazione di un piano della scuola. Tra il personale presente al piano e studenti, sono state fatte uscire 85 persone. A dare l’allarme lo stesso istituto, che ha fatto intervenire sul posto i vigili del fuoco. E’ stato impiegato anche il personale specializzato il quale, arrivato sul posto con il carro Nbcr (per il contrasto al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico), ha constatato la presenza di vapori di ammonio. In corso di accertamento le cause dell'incidene