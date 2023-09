Scuola e solidarietà a Lucca e Coreglia: nasce l'iniziativa del "Quaderno Sospeso"

Inizio dell’anno scolastico nel comune di Coreglia Antelminelli nel segno della solidarietà, con occhi attenti alle famiglie che si trovino in condizione di fragilità economica. Nasce, infatti, l’iniziativa del “quaderno sospeso“ che da ieri, e fino al 31 dicembre, sarà attiva anche grazie alla collaborazione con diverse attività commerciali del territorio. Chiunque potrà così acquistare materiale in più e lasciarlo in uno dei negozi aderenti per aiutare le famiglie in momentanea difficoltà.

Molto semplice il meccanismo per donare un quaderno, un astuccio, un diario a chi non può permetterselo e lasciarlo “sospeso“ direttamente nel negozio, così che chi ne abbia necessità possa averlo in modalità gratuita.

"L’iniziativa nasce da un’idea della Commissione Pari Opportunità di Coreglia, guidata dalla presidente Nadia Poli - spiega l’assessore Lara Baldacci (in foto Borghesi), che tra le altre deleghe ha anche quelle alle Pari Opportunità e alla Pubblica Istruzione - . Naturalmente, è stata immediatamente sposata dall’amministrazione e dal sindaco Marco Remaschi che vedono in questo particolare percorso un tassello che va nella direzione condivisa di una politica di assoluta vicinanza ai cittadini portata avanti fino dall’inizio del mandato. Un’operazione importante che va a toccare sia il tema della pari opportunità sia il diritto allo studio e che ci ha già visto all’opera nell’ambito della cultura con l’iniziativa del “biglietto sospeso“ per l’accesso libero ai nostri spettacoli teatrali. Il materiale raccolto sarà poi distribuito alle famiglie che vivono situazioni di maggiore difficoltà economica, affinché tutti possano vivere l’inizio della scuola nel modo migliore".

"Da sottolineare - conclude Lara Baldacci - che le operazioni di consegna del materiale scolastico sarà svolto nella massima riservatezza di donatori e riceventi". Quaderni, penne, pennarelli, compreso tutto quello che potrà andare a colorare lo zaino di quei bimbi che vivono situazioni di maggiore difficoltà, potrà essere lasciato “sospeso“ in questi esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa: Happy Family a Piano di Coreglia, Cartoleria Valeria Donati a Coreglia capoluogo, Cartoleria Da Andrea a Ponte all’Ania e Simani Shop a Fornaci di Barga.

Fiorella Corti