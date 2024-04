Scuola e lavoro per il clima. Le nuove sfide a km zero con le Cartiere Carrara

Scuola e lavoro non sono mai stati così concretamente vicini e complici nelle sfide per il nostro presente-futuro. E’ così che Cartiere Carrara, una delle principali aziende in Italia e in Europa nella produzione integrata di carta tissue, proprietà della famiglia Carrara dal 1873, ha aperto le porte a due scuole del nostro territorio. L’occasione è stata quella del concorso “Cronisti in classe“ de La Nazione, che ha condotto in una traiettoria efficacemente convergente la scuola media Esedra di Lucca e la scuola La Pira di Porcari.

Focus sui temi che rappresentano alcune tra le importanti mission del gruppo imprenditoriale che oggi conta 7 siti produttivi in Italia e 730 dipendenti, con una capacità produttiva di 300 mila tonnellate all’anno di carta tissue in pura cellulosa e in carta riciclata. Il primo è il progetto “Kilometroverde Lucca“ agganciato a Rete Clima. “Si tratta di un intervento di forestazione lineare di 1 chilometro lungo il tratto sud della A11 compreso tra le uscite di Lucca Est e Capannori – spiega il Gruppo Carrara (in foto Mario Carrara, vicepresidente e Chief Growth Officer di Cartiere Carrara) – . Il progetto prevede la realizzazione di piantagioni arboree e arbustive su terreni in prossimità degli stabilimenti aziendali oggi spogli e la ricostituzione di un querco-carpineto – una tipologia forestale oggi rarissima in Toscana – al posto dell’esistente area boschiva di neoformazione e di limitato valore forestale ed ecosistemico. La messa a dimora delle nuove piantagioni è stata avviata nel 2020 con il coinvolgimento dei nostri dipendenti e collaboratori. Gli alberi sono una barriera contro lo smog“.

Kilometroverde Lucca sarà a breve certificato secondo lo standard PEFC relativo alla Gestione Forestale Sostenibile. L’altro progetto riguarda le piantagioni policicliche in sintesi, in questo caso nella zona di Badia Pozzeveri a Capannori. Entrambe le mission sono significativamente battezzate “La carta che pianta alberi“. “E’ stata una bellissima esperienza per i nostri ragazzi della scuola media Esedra – commenta Chiara Casali, vicepresidente del Gruppo Esedra –. La scuola ha assolutamente bisogno del mondo del lavoro e, in questo caso, di far fronte comune sul tema dell’ambiente e della riforestazione“.

Laura Sartini