Scuola di Marginone, l’ok al progetto di fattibilità

Dopo l’arrivo delle risorse PNRR, adesso è semaforo verde per la fattibilità. Approvato dalla giunta altopascese il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la nuova scuola elementare di Marginone. Un’opera a cui la maggioranza pensa fin dal primo mandato: nel 2018 l’amministrazione comunale aveva candidato il progetto in Regione per ottenere i fondi Bei sull’edilizia scolastica, piazzandosi però nella parte bassa della graduatoria. Oggi, invece, la nuova scuola di Marginone ha ottenuto il finanziamento, pari a 1milione e 400mila euro proveniente dal PNRR (importo complessivo dell’opera 2.2 milioni di euro). "Il finanziamento ottenuto è una bella notizia che ci porta a porre ancora più attenzione sull’edilizia scolastica - commenta il sindaco Sara D’Ambrosio -. Il progetto rappresenta una bella sfida: i tempi imposti sono molto stretti, con l’approvazione del progetto di fattibilità possiamo procedere con il progetto esecutivo per poi andare spediti verso la gara". Sarà un edificio con aule grandi, completamente accessibile, con lo spazio verde. Il nuovo edificio sorgerà tra via di Poggio e via Generale La Marmora, sarà sviluppato su un solo piano per 1100 metri quadrati, con palestra di 200 , due laboratori, 5 aule molto grandi, spazi per insegnanti e personale scolastico.

Ma.Ste.