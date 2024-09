Scuola, ci risiamo. Ecco gli ’stati generali’

Scuola aperta, patti di comunità. Circa 500 docenti delle scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia fino al liceo, insieme ai dirigenti scolastici, ad ex alunni ed esperti hanno partecipato questa mattina (mercoledì) all’iniziativa ‘Scuola Aperta-Patti di Comunità per Capannori’ svoltasi nelle scuderie di Villa Reale, a Marlia promossa dall’amministrazione Del Chiaro, in collaborazione con gli Istituti comprensivi e il liceo scientifico Majorana. ‘Gli stati generali’ della scuola capannorese partendo dal ‘Patto per la scuola’, l’alleanza strategica tra Comune e istituzione scolastiche che ha creato sul territorio un modello innovativo di sistema integrato di istruzione pubblica, ha fatto il punto sulle attuali politiche educative tracciando le linee per la scuola del futuro. L’evento si è aperto con i saluti del sindaco, Giordano Del Chiaro ed è stato introdotto e coordinato dall’assessora alla scuola, Silvia Sarti. Presenti, tra gli altri, il presidente della Provincia, Luca Menesini, l’assessora all’edilizia scolastica Ilaria Carmassi, l’assessora alla cultura Claudia Berti, Gioia Giuliani, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Camigliano, Maria Rosa Capelli, dirigente dell’Istituto Comprensivo ‘Don Aldo Mei’ di San Leonardo in Treponzio e del Liceo scientifico ‘E. Majorana’ e Gino Carignani, dirigente dell’Istituto Comprensivo Marlia-Lammari. "L’evento di oggi riveste grande importanza, non solo per la comunità scolastica, bensì anche per tutta la comunità capannorese, perché la scuola è il luogo deputato dove si educano e si formano i cittadini di domani – ha spiegato il sindaco Giordano Del Chiaro - il patto per la scuola, costituisce indubbiamente un’esperienza estremamente innovativa e positiva da proseguire e far crescere ulteriormente con nuovi progetti per dar vita ad una scuola sempre più aperta, inclusiva e al passo con i tempi".

Ma.Ste.