Screening HCV grazie alla Misericordia

La prevenzione come aspetto principale. Ed è quello che fa la Misericordia di Capannori nell’ambito della campagna promossa dalla Regione per lo screening HCV, mirata ad individuare precocemente le infezioni da Epatite C asintomatiche e latenti nella popolazione nata tra il 1969 ed il 1989. La prevenzione secondaria permette, con semplici test, rapidi ed indolori, di individuare una patologia o un’infezione nella fase iniziale, momento in cui la si può curare. "La nostra Associazione - si legge in una nota - si è attivata per la prevenzione e i test, con l’Open-Day della Campagna di Screening HCV 2024, fissato per domenica 26 maggio, ci troverete sul piazzale della chiesa di Capannori dalle 9 alle 12, quando i nostri infermieri effettueranno gratuitamente, oltre ai test di screening per i cittadini dai 35 ai 55 anni, anche misurazione parametri e glicemia. La campagna di Screening HCV proseguirà poi presso la nostra sede in via Romana 74-76 a Capannori, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12, il sabato dalle 15 alle 17 e la domenica dalle 10 alle 12. Info, 0583.936771".

Ma. Ste.