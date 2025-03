La salute dei reni, screening gratuiti al San Luca. Ecco quando

Lucca, 11 marzo 2025 – L’occasione è importante e efficace quando si tratta di prevenzione e di salute. Con la ricorrenza della Giornata mondiale del Rene, che si celebrerà giovedì 13 marzo, la Nefrologia e dialisi dell’ospedale “San Luca” aderisce al progetto “Porte Aperte in Nefrologia”, conducendo gratuitamente attività di screening (misurazione pressione arteriosa, esame urine), distribuendo alla cittadinanza materiale informativo e invitando i soggetti risultati positivi al controllo a successivi controlli nefrologici.

Questa giornata di screening, finalizzata ad effettuare una prima valutazione della salute del rene, si terrà all’interno della struttura di Dialisi (piano terra, percorso blu) dalle ore 9 alle 14 e sarà svolta dal personale sanitario dell’unità operativa di Nefrologia e Dialisi di Lucca. All’iniziativa aderiscono congiuntamente la Società Italiana di Nefrologia (SIN) e la Fondazione Italiana del Rene (FIR). Lo slogan di quest’anno, promosso appunto dalla Società Internazionale di Nefrologia (ISN) e dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni Renali (IFKF-WKA), è “Come stanno i tuoi reni? Promuovere la diagnosi precoce e la protezione della salute dei reni”. Un tema, questo, cruciale in quanto richiama all’importanza del ruolo della diagnosi precoce e della protezione della salute dei reni, sottolineando sempre più la necessità di consapevolezza dei pazienti nei confronti dei fattori di rischio.

Si calcola che la malattia renale cronica colpisca circa il 10 % della popolazione adulta in Italia. Molte sono le misure di prevenzione che possono salvaguardare da un’evoluzione della malattia che, se non curata, può portare a necessità di dialisi, trapianto, ipertensione arteriosa, diabete melito, malattia cardiovascolare, obesità. Nella giornata di giovedì tante le attività poste in essere nelle piazze, nelle scuole, attività dei sensibilizzazione nelle farmacie e negli ambulatori dei medici di medicina generale – fondamentali alleati –, monumenti illuminati e anche una diretta online della Società Italiana di Nefrologia, su Facebook e dedicata alle domande dei pazienti.