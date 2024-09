Scottish Weekend. Partito in paese il conto alla rovescia

È iniziato a Barga il conto alla rovescia per l’avvio del Barga Scottish Weekend che si terrà dal 6 all’8 settembre a Barga, nel centro storico.

Si inizia venerdì 6 settembre alle 18 quando, anche alla presenza della Lord Provost di Glasgow in visita ufficiale a Barga, Jaqueline McLaren, ci sarà l’inaugurazione con un un corteo che partirà da Piazza Pascoli per arrivare nel centro storico con la partecipazione, direttamente dall’Isola di Skye, della “The Isleof Skye Youth Pipe Band and Skye Highland Dancers” che poi durante la “tre giorni” darà vita ancora ad esibizioni itineranti di balli e musica tradizionali per le vie del castello mattina, pomeriggio e sera.

Tanti eventi anche nei giorni successivi, dedicati tutti alla Scozia.