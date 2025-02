Scoperti a rubare il rame di notte all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano

La Polizia di Stato ha arrestato un rumeno di 36 anni per furto di rame. Una pattuglia delle volanti della Questura l’ha sorpreso l’altra notte insieme a due complici mentre tentava di tagliare e portare via cavi di rame dalla centralina elettrica dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano. Il gruppetto era arrivato di notte con un’auto stracarica di attrezzi da scasso e aveva persino bloccato la strada con un piolo per impedire il passaggio di altri veicoli che potevano disturbare il loro lavoro. Non sapevano che l’area dell’ex ospedale è tutta monitorata con telecamere antifurto e così quando è scattato l’allarme sul posto sono accorse el volanti della Polizia. Uno dei tre ladri è stato arrestato, mentre due complici sono fuggiti. L’arrestato ha patteggiato un anno e 4 mesi.