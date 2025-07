Porcari, a fuoco una cartiera nella notte

Lucca, 1 luglio 2025 - Momenti di paura per un incendio che è divampato nella notte appena trascorsa in una cartiera di Porcari, in provincia di Lucca. L'allarme è scattato intorno all'1,40 e ha richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco del comando di Lucca, che sono accorsi sul posto per contenere l'incendio. Le fiamme hanno interessato una parte della coibentazione del tetto dello stabilimento, sviluppando un denso fumo che risultava visibile anche a distanza. Per fronteggiare l'emergenza e assicurare un intervento tempestivo ed efficace, sono stati mobilitati anche i mezzi e personale specializzato provenienti dai comandi di Pistoia, Livorno e Firenze.Nonostante la portata dell'incendio, fortunatamente non si segnalano persone coinvolte e dunque non risultano feriti. Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono proseguite per tutta la notte e risultano ancora in corso. Le operazioni si sono protratte alle prime ore del mattino, con le squadre che sono state impegnate a monitorare la struttura per escludere eventuali riprese del fuoco. Le cause scatenanti che hanno originato l'incendio sono al momento in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso.

