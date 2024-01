Sconfitta per gli Sky Walkers

Ultima giornata del girone d’andata per gli Sky Walkers che si chiude con una sconfitta sul parquet del Mugello per 62 e 61, al termine di un buon match. I ragazzi di Merciadri nel primo quarto riescono a chiudere avanti sul 10-13. Una gara ben giocata, con un buon ritmo che anche il secondo quarto vede i lucchesi avanti per 26-29. Si va al riposo con lo Sky Walkers meritatamente in vantaggio e con la consapevolezza di potersela giocare fino alla fine anche nel terzo quarto i biancorossi provano a rimanere avanti, nonostante i padroni di casa riescano ad accorciare il divario e a chiudere sotto soltanto di un punto 42-43.

Nell’ultimo quarto si gioca punto a punto fino al 61 pari a tre secondi dalla fine con il rimbalzo di Riccardo Sodini giudicato falloso e Zanieri con 1-2 dalla lunetta condanna i biancorossi alla sconfitta, che gli costa l’ultimo posto in classifica. Alessia Lombardi