“Sconcertante il degrado nell’area vicina al campo Coni“

Proseguono le segnalazioni dei nostri lettori sul degrado dell’area tra il Campo Martini (ex Coni) e il cimitero urbano.

"Questa – scrive un cittadino – è la situazione dei rifiuti abbandonati in prossimità delle roulotte e camper che stazionano vicino al campo Coni a Lucca. E’ una cosa vergognosa ed indecorosa, visto che è anche un biglietto da visita della nostra città in occasione delle varie manifestazioni sportive che si tengono a Lucca. Oltretutto in questi enormi mucchi di rifiuti potrebbero anche celarsi rifiuti tossici, visto l’inesistente senso civio di chi li ha accumulati nel corso degli anni, sulla cui identità non ci sono dubbi".

"Possibile – si chiede il nostro lettore – che dalle varie amministrazioni comunali si sia permesso per anni un simile scempio? A un comune cittadino vengono somministrate sanzioni salatissime se solo si azzarda a sbagliare la raccolta differenziata. Come citttadino che pago le tasse ed i servizi di Sistema Ambiente (oltretutto situato nelle immediate vicinanze), richiedo un intervento delle autorità competenti per eliminare questi accumuli di rifiuti. In alternativa (scusate la provocazione) invito tutti i giovani che si professano ambientalisti a ritrovarsi lì per dare una mano allo smaltimento, come faccio io (che ho 63 anni) tutti i fine mese andando a ripulire i fossi con la Protezione civile".