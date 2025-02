Sciolta l’associazione ”I Cavalieri del Tau“

Un patrimonio culturale e storico di Altopascio. Tra le associazioni storiche più importanti d’Italia, quella dei Cavalieri del Tau di Altopascio, chiude definitivamente i battenti dopo 37 anni di esistenza. Anche se una ristretta cerchia di persone continuerà, ma con un nome diverso. Di fatto la vecchia associazione non c’è più. Era la fine degli anni Ottanta quando il gruppo, arrivato ad avere decine di figuranti, guidato dal presidente Andrea Guerzoni e dai suoi collaboratori, organizzava le sfilate per San Jacopo, a luglio, le festività più importanti. Tutto il paese si fermava per assistere a quella rievocazione, oltre a tante altre. I Cavalieri del Tau erano chiamati in molte parti d’Italia.

L’attenzione nei particolari e dei dettagli, negli abiti, negli stendardi, negli oggetti medievali era scientifica. Componenti della cosiddetta Living History, il contesto in cui, attraverso una esperienza immersiva, si cerca di far rivivere la quotidianità del passato, utilizzando oggetti, abbigliamenti e stili di vita appartenenti al periodo storico d’interesse. Il presidente per decenni Andrea Guerzoni, spiega: "Dopo 37 anni di attività la nostra associazione si è sciolta. Tuttavia sei membri continueranno a fare rievocazione storica in forma meno strutturata costituendo il gruppo 'In Mnsionem Tau'.

I Cavalieri del Tau non ci sono più e ogni tentativo di appropriarsi del nome sarà improprio. La loro è stata un’avventura irripetibile ed indimenticabile. Vi porto tutti nel cuore e vi ringrazio. Per me è stata un’epopea, ne vado fiero".

Massimo Stefanini