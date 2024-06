Schianto sulla Pesciatina. Paura nella notte

Un boato nella notte. Due giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente verificatosi sulla via Pesciatina, nella frazione capannorese di a Gragnano, nella notte tra sabato e domenica, poco prima dell’una. I due, 28 e 32 anni, residenti a Capannori, si trovavano a bordo di un Suv che, a breve distanza dalla farmacia, si è ribaltato, cappotandosi. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento. Nell’impatto i due uomini sono rimasti praticamente intrappolati, riportando varie lesioni. Una situazione molto critica.

Lanciato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze, una della Misericordia di Montecarlo e una della Croce Verde di Lucca. Nel frattempo, sul posto giungevano pure i carabinieri per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco di Lucca che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate del fuoristrada. In un primo momento si era anche pensato al peggio. Una volta condotti fuori dall’abitacolo, i due ragazzi, entrambi con politrauma, sono stati stabilizzati dai sanitari i quali, vista la gravità, ne hanno disposto il trasporto in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello. Sia il ventottenne sia il trentaduenne sono rimasti comunque coscienti, non sarebbero in pericolo di vita e ciò ha alimentato un certo ottimismo sulle rispettive condizioni di salute. I militari, probabilmente con l’ausilio delle telecamere della videosorveglianza e con la testimonianza dei due giovani, cercheranno di comprendere se ci sono stati altri mezzi coinvolti.

Massimo Stefanini