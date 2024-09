Muore schiacciato dalla sua auto, la stava riparando. E’ il figlio a scoprire la tragedia Capannori sotto choc per la morte di un ottantenne. Per l’uomo non c’è stato niente da fare nonostante l’intervento del 118. Troppo gravi i traumi. Si cercherà ora di capire cosa sia accaduto e perché la macchina si sia mossa