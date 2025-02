“Scenari d’Artista“: venti autori nella chiesa di Santa Caterina

"Scenari d’Artista": ecco l’arte contemporanea nelle sue diverse espressioni che diventa protagonista, da domani 15 febbraio fino all’8 marzo, nella Chiesa di Santa Caterina. Si tratta di una mostra dinamica ed interattiva nella quale il pubblico potrà trovare oltre alle opere esposte diversi appuntamenti culturali e di spettacolo. Venti sono gli artisti presenti che propongono una selezionata panoramica dello spaccato dell’arte contemporanea e rappresentano in vario modo altrettante espressioni artistiche divise tra pittura, scultura e papercutting: Sara Bartolini Bartò, Adriana Bonetti, Gianni Capolei, Maurizio Cargiolli, Enzo Costa, Franca Formis, Jovita Marx Galizia, Alessio Galleni, Roberto Lazzarini, Annarosa Lisi, Sylvia Loew, Gian Paolo Macario, Martina Madrigali, Carmine Messina, Rossella Pennini, Sandro Pontigia, Sasun Sargsyan, Simona Verzichelli, Alessio Vitale, Monica Zanelli. Molti di essi hanno ottenuto riconoscimenti e menzioni in varie mostre e concorsi nazionali, altri sono creativi emergenti per le loro pecularietà artistiche, la loro provenienza è principalmente dalla Toscana, ma anche da fuori regione.

"Scenari d’Artista" nei fine settimana diventerà uno spazio culturale, con incontri e presentazioni di libri. Nel giorno di chiusura, l’8 di marzo, Festa della donna, saranno in programma due incontri oltre a performance delle artiste presenti. Gli organizzatori della mostra sono due associazioni conosciute nel mondo artistico e culturale della provincia, ovvero l’associazione Promo-Terr e RL 51. “Scenari d’Artista“ rientra nel calendario ViviLucca 2025 dell’amministrazione Comunale di Lucca ed ha il patrocinio del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca. Per informazioni [email protected] o sulla pagina FB Promo-Terr associazione.