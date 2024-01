Scattata la “rivoluzione“ dei bus. Piace la sperimentazione gratuita

Da ieri sono scattate le novità nel trasporto pubblico locale e piace la sperimentazione gratuita che durerà anche oggi e domani. Il nostro viaggio inizia da piazza Napoleone, insieme ai pendolari che affollano le navette di metà mattina, sulla “Linea 1+“, questo il nuovo nome della ex Lam Blu dopo l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal Comune al servizio che da Nave raggiunge l’ospedale San Luca passando per la stazione ferroviaria e viceversa.

Stazione che a partire da questo mese rappresenterà anche il capolinea della nuova linea 4, introdotta per collegare il centro storico fino a Mugnano, attraversando i quartieri dell’Arancio e di San Filippo, e che rappresenta la novità più significativo del progetto promosso dall’amministrazione comunale.

Questa nuova linea, attiva nei giorni feriali, consentirà di servire zone che risultavano scoperte dalla vecchia rete di autobus e permetterà di abbattere i tempi di collegamento tra centro storico e periferia, ma questa non costituisce l’unica modifica apportata. La rete del trasporto pubblico non è stata solo espansa con un aumento dei chilometri complessivi, ma è stata soprattutto potenziata con la riduzione dei tempi di attesa tra un autobus e l’altro e con l’introduzione di corse aggiuntive che andranno a migliorare la rete pubblica. Torna attivo, a grande richiesta, il servizio urbano festivo mattutino che permetterà di usufruire del servizio pubblico anche nei giorni non lavorativi, facilitando così ai cittadini gli spostamenti attraverso il territorio comunale e l’accesso all’ospedale, come ci conferma anche una pendolare impossibilitata a raggiungere il San Luca nei giorni di festa e a conoscenza delle modifiche apportate.

Novità che hanno interessato le ex Lam Blu, Rossa e Verde, diventate rispettivamente: linea 1+, 2+ e 3+, il cui cambio di nome è dovuto al desiderio di rendere il servizio più facilmente accessibile a tutti, in particolare agli stranieri e a chi ha difficoltà a orientarsi in base ai colori. Una modifica particolare riguarda invece la Linea 3+, ex Lam Verde, il cui percorso è stato variato con l’aggiunta del parcheggio Palatucci come capo linea finale della tratta. Ulteriori cambiamenti hanno interessato anche gli autobus extraurbani con l’aggiunta di nuove corse, per ridurre i tempi di attesa per i pendolari, e la creazione, per la prima volta, di un collegamento con l’agenzia delle entrate che sarà raggiungibile attraverso la Linea 54.

Andrea Falaschi