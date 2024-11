Scatta la task force sul trasporto merci

È stato approvato dalla giunta comunale e firmato l’accordo di collaborazione fra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Polizia municipale di Lucca.

Il documento prevede per i prossimi tre anni controlli sulle strade con squadre miste composte da personale dell’Ufficio di Motorizzazione civile e agenti della Polizia municipale.

“Si tratta di un atto importante in linea con le direttive del Ministero che rende stabile e continuativa la collaborazione che già era in atto a livello sperimentale dal 2023 e che consente di avere sul campo le competenze incrociate dei tecnici della Motorizzazione e di quelle dei nostri agenti – afferma l’assessore alla sicurezza Giovanni Minniti – i controlli saranno focalizzati principalmente sul traffico merci che rappresenta una fetta molto rilevante dei mezzi che circolano sulla nostra rete stradale“.

“Verificheremo il rispetto delle regole prima di tutto per aumentare la sicurezza – evidenzia ancora l’assessore Minniti– ma anche per reprimere aspetti di illegalità che sono al centro della concorrenza sleale verso che rispetta le regole, un ultimo effetto di questi interventi sarà la verifica dei parametri ambientali di questi veicoli che come sappiamo bene influiscono non poco sulla qualità dell’aria che respiriamo nella Piana”.