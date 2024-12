Scatta la corsa ai regali. Fantasia, gusto e occhio al budget

Il Natale è ormai alle porte ed è davvero il momento di pensare ai regali. Ma come scegliere quello giusto senza sforare un budget sempre più risicato? Che si tratti di regali per i bambini, per gli adulti o per i colleghi, le opzioni sono davvero molte. Ecco un po’ di idee per tutti i gusti e tutte le tasche.

Dopo aver fatto un giro per la città abbiamo appurato che con una spesa media di circa 350 euro a famiglia, in aumento rispetto agli anni passati, si riescono a completare i regali per i propri cari. La tendenza generale è quella di scegliere doni utili e personalizzati, con un occhio alle nuove tendenze. I ragazzi e gli adolescenti di oggi sono sempre meno attratti da regali tradizionali come i semplici giochi o i piccoli accessori. La tecnologia rimane in cima ai desideri, con gadget per smartphone e carte regalo digitali, molto richiesti. Tuttavia, emergono anche nuove passioni: i kit creativi, come quelli della Lego. Un forte interesse per i libri illustrati, mentre i negozi di sport propongono accessori per gli hobby.

Gli adulti sembrano orientarsi su regali pratici. Gli accessori, come sciarpe, cravatte e portafogli in pelle, sono tra i più gettonati. Torna alla ribalta la bigiotteria, insieme a regali più personali, come candele profumate e prodotti per il benessere, con una fascia di prezzo che varia dai 30 ai 100 euro. Un’altra tendenza è il ritorno alla cucina: cesti natalizi con prodotti tipici della zona, come l’olio d’oliva lucchese, il buccellato e i vini locali, rappresentano un regalo gradito e sempre più richiesto.

Per i nonni il Natale è un momento da condividere con la famiglia, e i regali che evocano calore e affetto sono i più apprezzati. Una morbida coperta o una cornice con una foto speciale sono doni che scaldano il cuore. La spesa media di 350 euro permette alle famiglie di concentrarsi sui regali per i propri cari, senza eccessi ma anche senza rinunce.

Re. Graz.