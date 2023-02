Scadono i permessi ztl oltre il primo

Accesso e sosta nella ztl per residenti e dimoranti: i primi permessi non hanno bisogno di rinnovo ma i successivi devono essere rinnovati entro oggi, 28 febbraio: lo ricorda in una nota Metro srl. I titolari di permesso di transito e sosta nelle zone a traffico limitato per residentidimoranti (A1A2A3 A4A5) sia del centro storico che aree limitrofe (A12), non dovranno più rinnovare annualmente il permesso poiché la scadenza è divenuta nei mesi scorsi illimitata, ma solo per i primi permessi purché non siano cambiate le condizioni per l’ottenimento. Per i secondi permessi o successivi con scadenza 31122022, invece, permane l’obbligo di rinnovo a pagamento entro e non oltre il 28022023, scaduto tale termine il permesso sarà disattivato. Stessa procedura di rinnovo occorre adottare per la sosta nelle aree esterne con scadenza 31122022, sempre entro e non oltre il 2822023. Altrimenti verrà disattivato. Sia per i secondi permessi residentidimoranti, che per tutte le altre categorie di permesso, le modalità per il rinnovo sono le seguenti: on line - accedendo alla propria area personale su ines.metrosrl.itar con l’indirizzo email dichiarato al momento della richiesta del permesso – pagamento con PagoPa; bollettino Mav con il quale poter effettuare il pagamento all’ufficio postale. Ma Metro precisa che il recapito del bollettino non può essere garantito. Nel caso non pervenisse il bollettino Mav, si invita a recarsi presso l’ufficio permessi o a procedere con il rinnovo online entro e non oltre oggi; presso l’Ufficio Permessi di via Città Gemelle. Per informazioni 0583 492255.