Scacchi: le due squadre della “Pascoli“ vincono e passano alla fase nazionale

Venerdì nella sala multifunzionale della Banca Alta Toscana la Scuola Primaria Pascoli dell’IC Centro Storico, si è laureata campione Regionale per la categoria maschile mista del Trofeo Scacchi a Scuola 2023/2024, qualificandosi di diritto alla fase Nazionale di Montesilvano, che si terrà dal 12 al 15 maggio. Alla fase Nazionale accede anche la squadra femminile che si e classificata seconda. Le bambine appartenenti alle classi 2ª, 3ª e 4ª hanno sfidato le avversarie più grandi dimostrando impegno e determinazione. La stessa determinazione ha premiato la squadra maschile che per i cinque turni del Trofeo è rimasta imbattuta. A partire dai prossimi giorni le squadre saranno impegnate nella preparazione della fase nazionale grazie alla preziosa collaborazione degli istruttori del Circolo Scacchistico Lucchese Dario Dino Guida e Ermanno Pacini, nonché dell’assessora Simona Testaferrata che ha reso disponibile gli ambienti del Cred per gli allenamenti. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo, che sostiene e incoraggia il progetto scacchi, augura insieme ai docenti un buon lavoro e divertimento ai piccoli giocatori.